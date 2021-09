Wenn Kinder nach Frauenmorden zurückbleiben

Gewalt an Frauen bedeutet sehr oft auch Gewalt an Kindern. Bei Frauenmorden beispielsweise, bleiben häufig Kinder zurück, - über diese wird allerdings selten berichtet. Was passiert mit ihnen nach solchen Tragödien? Was lösen solche traumatischen Erlebnisse aus? Und welche Rechte haben sie auf Prozessbegleitung oder möglichen Opferschutz? Der heuer bereits 21. Femizid schockiert und hinterlässt viele offene Fragen über die Gründe, warum Frauen in Österreich nicht besser geschützt werden können. Raphaela Scharf hat dazu mit Hedwig Wölfl vom Verein „Die Möwe“ gesprochen.