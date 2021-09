Blutender Mann an Bundesstraße sorgt für Aufregung

Einige Fragen wirft ein Vorfall auf, der sich am Donnerstagabend im Gemeindegebiet von Fußach in Vorarlberg ereignet hat. Ein 20-Jähriger war mit blutenden Wunden an Kopf, Armen und Händen vorgefunden worden. Während der junge Mann medizinisch versorgt wurde, kamen auch mehrere Familienmitglieder zum Ort des Geschehens und behinderten die Maßnahmen. Die Mutter des Verletzten kollabierte sogar.