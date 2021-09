ÖFB-Cup: LASK zieht mit Mühe in dritte Runde ein

Der LASK hat am Donnerstag das Achtelfinale des österreichischen Fußball-Cups erreicht. Der Finalist der Vorsaison setzte sich vor eigenem Publikum in Pasching gegen den Ostligisten SV Stripfing/Weiden mit 3:0 (1:0) durch. Florian Flecker brachte die Hausherren in der 42. Minute in Führung, ein Eigentor von Boris Grozdic (87.) und ein Treffer von Peter Michorl (95.) besiegelten das Weiterkommen der Oberösterreicher.