Baerbock wurde nochmal laut

Vor dem Platz Alter Markt in Potsdam steht ein großer grüner Torbogen: „Das Ziel ist klar“ wird in großen Lettern verkündet. Ja, das Ziel von Annalena Baerbock ist klar. Kanzlerin will sie werden. Vor der Nikolaikirche hält die grüne Spitzenkandidatin ihren letzten Solo-Wahlkampfauftritt vor der Bundestagswahl am Sonntag. Heute marschiert sie noch bei der Klima-Demo in Köln mit, anschließend halten die Grünen ihre Abschlussveranstaltung im Duett ab. Baerbock und ihr Co-Parteichef Robert Habeck in Düsseldorf.