Annalena Baerbock: Sie kann es nicht

Dafür gab Baerbock jetzt der „New York Times“ ein Interview. Man könnte das ziemlich eingebildet nennen, mit internationalen Medien zu sprechen, mit großen inländischen aber nicht. Vielleicht hat sie sich von der „New York Times“ keine kniffligen Fragen erwartet. Aber derer bedurfte es ohnehin nicht. Denn Baerbock verglich sich in dem Gespräch ungefragt mit Hillary Clinton. Was ihr, Baerbock, geschehe, sei in gewisser Weise vergleichbar mit dem, was Clinton in den USA im Wahlkampf gegen Donald Trump passiert sei: „Ich stehe für Erneuerung, andere für den Status quo. Und diejenigen, die ein Interesse am Status quo haben, sehen meine Kandidatur als Kriegserklärung.“