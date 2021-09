Jetzt spricht Übeltäter: „Haben beide zugestoßen“

Vorarlbergs derzeit bekanntester Fußballer, Raschid Arsanukaev, bereut seine Kopfstoßaktion gegen den Göfner Lukas Jenny, der sich dabei das Nasenbein gebrochen hat. „Ich wollte mich am nächsten Tag via Facebook bei Jenny entschuldigen. Aber ich glaube, er hat das nicht bemerkt. Dazu möchte ich aber sagen, dass in der überhitzten Situation beide mit dem Kopf zugestoßen haben“, sagt Arsanukaev. Das werden wohl die Gerichte klären, der „Fall“ ist polizeianhängig.