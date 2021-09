Bregenzer Kicker nach Kopfstoß 48 Spiele gesperrt

Das „Vorspiel“ zu dieser Bestrafung war grausam: Im Auswärtsduell bei der SPG Göfis/Satteins 1b deutete der Viktoria-1b-Spieler kurz vor Spielende einen Kopfstoß an. Weil er zuvor schon gelb gesehen hatte, schloss Schiedsrichter Romano Giovanni den Russen mit gelbrot aus. Die Erklärung des Spielleiters, dass der Versuch schon strafbar sei, passte dem 28-Jährigen ganz und gar nicht. „Ich zeige euch, was strafbar ist“, sagte Arsanukaev und brach seinem Gegenspieler mit einem Kopfstoß das Nasenbein. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und bei Gericht angezeigt. Die Folgen für den Verletzten sind mehrere Wochen Pause, er wurde am Mittwoch operiert. Für den Täter ist Fußballspielen bis zum Herbst 2023 nicht mehr möglich.