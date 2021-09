Wochenende bringt uns Höchstwerte bis zu 27 Grad

Zwar treffen am Freitag mit einer straffen Nordwestströmung vor allem nördlich der Donau dichtere Wolken einer abgeschwächten Störung ein. Hier können jedoch nur vereinzelt ein paar Regentropfen dabei sein, sonst bleibt es trocken und am Nachmittag lichten sich auch diese Wolken wieder, so die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Im Süden und Westen scheint nach Auflösung lokaler Nebel vielfach ungetrübt die Sonne. Der Wind aus West-Nordwest bläst regional mäßig, am Alpenostrand vor allem während der ersten Tageshälfte teils lebhaft bis kräftig. Frühtemperaturen liegen je nach Wind zwischen vier und 16 Grad, Höchstwerte sind dann 18 bis 25 Grad.