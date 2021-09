„Zukunft unserer Kinder nicht Atomlobby opfern“

„Atomkraft hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun“

In dem Gutachten werde klargestellt, „dass die Atomenergie nicht den Anforderungen an eine nachhaltige Investition entspricht. Eine Aufnahme in die Taxonomie-Verordnung wäre damit rechtlich nicht gedeckt“, so Gewessler. „Atomkraft hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun.“ Die Klimaschutzministerin denkt bereits über weitere Schritte nach. „Wir haben diese Gutachten auch gegenüber der Kommission eingebracht. In letzter Konsequenz bin ich hier auch bereit eine Klage einzubringen - denn diese Pläne wären nicht rechtskonform. Es kann nicht sein, dass die Zukunft unserer Kinder, den Interessen der Atomlobby geopfert wird“, so Gewessler.