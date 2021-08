Gewessler: „Ausbau von Krško birgt großes Risiko!“

Im Kampf gegen die Laufzeitverlängerung (bis 2043) des bereits altersschwachen Meilers sowie gegen den Bau eines zweiten Reaktors im Erdbeben-Hochrisiko-Gebiet rund um die slowenische Atom-Stadt Krško gibt es Verstärkung: Nachdem sogar Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei seinem jüngsten Besuch am Wörthersee seine Unterstützung angekündigt hatte (wir haben berichtet), will es jetzt auch unsere Umweltministerin mit der mächtigen Atomlobby aufnehmen: „Atomkraft ist eine alte Technologie, die große Gefahren mit sich bringt. Die werden noch größer, wenn die Kernkraftwerke in erdbebengefährdeten Gebieten stehen. Das ist beim AKW Krško der Fall. Sowohl die Laufzeitverlängerung als auch der Ausbau bergen ein großes Risiko für die österreichische Bevölkerung.“