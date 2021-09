Ibiza-U-Ausschuss: Offene Fragen

Das Verständnis und Interesse der Bevölkerung für eine Neuauflage wird sich in Grenzen halten. Denn die wirklich interessanten Fragen sind bis heute offen. Wer waren die Drahtzieher des Ibiza-Videos, und was war ihr Motiv? Was geschah zwischen Aufnahme und Veröffentlichung? Wer wusste davon, in Österreich und in Deutschland? Und warum platzte die Bombe erst zwei Jahre später?