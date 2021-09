„Geheime Impfstelle“: JVP frotzelt Freiheitliche

Auch im Nationalrat setzten die ÖVP-Abgeordneten mit Aktionismus ein Zeichen gegen die Impfhaltung der FPÖ. „Laut schimpfen und geheim impfen“ stand auf Schildern, die die Parlamentarier während der Rede ihres Klubobmanns August Wöginger in die Höhe hielten. Die FPÖ sei „die geimpfte Heimatpartei“, so Wöginger in Anlehnung an den Slogan der Freiheitlichen. Parteikollegin und Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler hielt den Freiheitlichen vor, die Gesundheit von Millionen Menschen zu gefährden.