Kickl fordert: Immunsystem stärken statt impfen

Kickl empfiehlt Spaziergänge und Bitterstoffe gegen Corona

Da die Impfung „nicht das hält, was die Politik verspricht“, müsse es eine Änderung der Strategie geben. „Möglicherweise ist es ein falscher Ansatz, nur das Virus zu bekämpfen. Vielleicht wäre es sinnvoller, den Wirt zu stärken“, forderte Kickl „Präventionsmaßnahmen“. Auf Nachfrage meinte er, es gehe dabei um die Stärkung des Immunsystems: „Es gibt viele Möglichkeiten“, etwa „Vitaminpräparate“, die Empfehlung, „mit Bitterstoffen zu arbeiten“, sich möglichst viel an frischer Luft zu bewegen „und einen zwischenmenschlichen Umgang zu pflegen, der nicht von Angst dominiert ist“. Darüber hinaus forderte er den „verstärkten Einsatz von Medikamenten“ und mehr Unterstützung der Forschung in diesem Bereich.