Parlamentsparteien rufen gemeinsam zur Impfung auf

„In den Farben getrennt, aber in der Sache geeint“

Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer erinnerte daran, dass alle etwas von der Impfung hätten, nämlich den Schutz der Lieben und die Rückkehr in ein normales Leben, für das eine höhere Impfquote nötig sei. Daher stehe man gemeinsam hier „in den Farben getrennt, aber in der Sache geeint“. Dabei versuchte Maurer auch Sorgen zu nehmen. Es gebe klare Beweise, dass die Impfung nicht zur Unfruchtbarkeit führe und ebensolche Studien, dass es zu keiner Zunahme von Fehlgeburten komme.