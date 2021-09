Terror-Prozess: Unser Kronzeuge in Paris

Attentäter-Komplizen in Salzburg enttarnt

Die zwei anderen verhinderten Selbstmordattentäter wanderten hingegen wegen falscher Dokumente in Griechenland hinter Gitter. Dadurch konnten die beiden Schläfer eben nicht mehr rechtzeitig zum Anschlag in die Stadt der Liebe gelangen. Nach ihrer Haftentlassung reisten sie dann nach Österreich, um hier auf weitere teuflische Terror-Befehle zu warten. Doch bevor sie möglicherweise auf Weihnachtsmärkten losschlagen konnten, wurden sie Mitte Dezember 2015 von unserem Staatsschutz unter 2000 Illegalen in einem Salzburger Transitquartier enttarnt.