Paris: Mammut-Prozess um Terroranschläge beginnt

In Paris beginnt am Mittwoch der größte Prozess in der französischen Justizgeschichte rund um das „Bataclan“-Massaker von 2015. Bei den Anschlägen von Paris haben islamistische Terroristen 130 Menschen ermordet und 350 weitere verletzt. Angeklagt sind 20 Verdächtige, darunter auch Salah Abdeslam, der als einer der Haupttäter gilt.