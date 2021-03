Mann mit Kontakt zu Bataclan-Attentätern verhaftet

Fast sechs Jahre nach dem islamistischen Terroranschlag auf das Bataclan-Konzerthaus in Paris hat die Polizei in der italienischen Stadt Bari einen 36-jährigen Algerier festgenommen, der direkt mit den Attentätern in Verbindung gestanden sein soll. Bei den Anschlägen 2015 auf das Pariser Konzerthaus, das Fußballstadion Stade de France sowie auf Bars und Restaurants der französischen Hauptstadt wurden 130 Menschen getötet und mehr als 350 Personen verletzt.