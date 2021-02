Klarer Sieger beim Test der Multifunktionsöle

Am Auto oder in der Werkstatt, aber auch im Haushalt - Multifunktionsöle sind als Universalhilfsmittel sehr beliebt. Wenn das Türschloss am Oldtimer hakt, die Schrauben am defekten Auspuff festsitzen, die Haustür knarzt, der Rasenmäher nicht anspringen will oder die Fahrradkette dringend Schmierung braucht - so unterschiedlich die Aufgaben auch sein mögen, Universalöle versprechen in allen Fällen die Lösung. Doch was taugen die Öle wirklich?