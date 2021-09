Premier Trudeaus Liberale gewinnen Wahl in Kanada

Generell kommt Trudeaus Liberalen das Wahlsystem in Kanada eher zugute. Die Mandate in den 338 Wahlbezirken werden nach dem Prinzip der absoluten Mehrheit verteilt. Entscheidend sind lediglich einige Dutzend umkämpfte Bezirke vor allem in den Vorstädten der Großstädte Toronto, Montreal und Vancouver - vergleichbar mit den „Swing States“ in den USA. Trudeau regiert das flächenmäßig zweitgrößte Land der Erde mit knapp 38 Millionen Einwohnern seit 2015 - von 2019 führte er das Land nur noch mit einer Minderheit der Sitze des Parlaments in der Hauptstadt Ottawa.