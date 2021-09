Neue Polizei-Spezialeinheit: Bereits 30 Festnahmen

Die Bereitschaftseinheiten sind auch als Reaktion auf den Terroranschlag in Wien vergangenen November ins Leben gerufen worden. So sollte jedes Bundesland „Schnelle Reaktionskräfte“ (SRK) haben, damit die Polizei im Notfall noch rascher verfügbar ist. Die erste Säule sind die seit September österreichweit agierenden Bereitschaftseinheiten. Diese sollen bedarfsbezogen, kurzfristig und in hoher Mannstärke wesentliche Aufgaben des Exekutivdienstes im gesamten Bundesland unter einheitlicher Führung verstärken. Der Fokus liegt auf Hot-Spot-Bereichen, Hilfs- und Suchaktionen sowie Alarmfahndungen.