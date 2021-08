Neue Polizei-Sondereinheit ab September im Dienst

Die Bereitschaftseinheiten in den Bundesländern sind dem bereits seit vielen Jahren in Wien existierenden Modell der WEGA nachempfunden und sollen bedarfsbezogen, kurzfristig und in hoher Mannstärke wesentliche Aufgaben des Exekutivdienstes im gesamten Bundesland unter einheitlicher Führung verstärken. Der Fokus liege auf Hot-Spot-Bereichen, Hilfs- und Suchaktionen sowie Alarmfahndungen, erklärte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP).