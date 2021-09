Klagenfurt: Nordspange soll heuer eröffnet werden

Der Bau der Keltenstraße in Viktring schreitet zügig voran, bei der Glanfurtgasse wird die neue Brücke errichtet. In eineinhalb Monaten soll das Projekt fertiggestellt sein. Die Anbindung der neuen Nordspange an den Südring im Bereich des Wörthersee-Stadions wird noch heuer erfolgen.