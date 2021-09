Rollstuhlfahrer flüchtet von Kabul nach Kärnten

„Es war schrecklich. Ich habe gesehen, wie sie unschuldige Menschen töten“, erzählt der Rollstuhlfahrer im „Krone“-Gespräch. Noori wusste, dass er dort nicht mehr in Sicherheit ist. Die Entscheidung, seine Heimat, die von Bewaffneten zertrümmert wird, erneut hinter sich zu lassen, schmerzte ihn. Vor allem, dass er seine Familie nicht aus der Terrorhölle holen kann, brach ihm das Herz. Nach tagelangem Kontakt mit der österreichischen Botschaft in Islamabad, Pakistan, begann am 6. September seine Odyssee Richtung Alpenrepublik. Genau an diesem Tag eroberte die Terrorgruppe den letzten nicht besetzten Teil - das gebirgige Panjsher-Tal.