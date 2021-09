Raab: 20 Mio. Euro Soforthilfe für Afghanistan

Knapp einen Monat nach der Rückkehr der militant-islamistischen Taliban an die Macht in Afghanistan hat die internationale Gemeinschaft am Montag in Genf eine Geberkonferenz abgehalten. Österreich wurde dabei von Susanne Raab (ÖVP) vertreten. „Österreich wird 20 Millionen Euro an Soforthilfe für Afghanistan beisteuern“, verkündete die Frauenministerin gegenüber krone.at.