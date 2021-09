Alkoholisiert und ohne Führerschein

Fahrerflucht nach Crash

Am Donnerstagabend kam es an der Kreuzung Plainstraße/Stauffenstraße zu einer Kollision zwischen einem 74-jährigen PKW-Lenker aus Eching und einer 18-jährigen Freilassingerin. Diese gab an, bereits davor mit einem anderen Lenker zusammengekracht zu sein. Der Unbekannte habe seine Fahrt direkt fortgesetzt und sei geflüchtet, gab die junge Frau an. Als sie ihm nachfuhr ignorierten beide das Stoppschild. Dem Flüchtenden gelang es, die Kreuzung noch rechtzeitig zu überqueren, die Frau sah den 74-Jährigen zwar im Augenwinkel, konnte die Kollision aber nicht verhindern. Der Pensionist und die Frau sowie deren Beifahrerin (18) wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Uniklinikum Salzburg eingeliefert. Die Fahndung nach dem Fahrerflüchtigen verlief bislang erfolglos.