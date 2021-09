Neues ORF-Team „bringt genug frischen Wind“

In Richtung der Landesstudios unterstrich er, selbst in einem solchen begonnen zu haben. „Ich bekenne mich zu den Landesstudios, sie sind wichtige dezentrale Botschafter des ORF. Sie sind wichtig für die Region und die Menschen dort.“ In einer globalisierten Zeit sei das Regionale „ganz, ganz wichtig“. Bezugnehmend auf die im Vorfeld diskutierte Kritik am Führungsstil des wiederbestellten Vorarlberger Landesdirektors Markus Klement meinte Weißmann: „Führungskompetenz hat für mich und mein Team einen ganz hohen Stellenwert. Nur wenn wir alle Vorbilder sind, können wir das auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umlegen. Der ORF soll ein ‘best place to work‘ sein. Ich bin sicher, dass ich das mit diesem Team bewerkstelligen kann.“ Die Kritik nehme er als „Thema für die Zukunft sehr ernst“. Dass es nunmehr drei (statt bisher zwei) Landesdirektorinnen gebe, sei „ein guter Start“ und ein Weg, der künftig fortgesetzt werden solle: „Wir versuchen, noch mehr Chefredakteurinnen in die Landesstudios zu bekommen. Auf dem kann man aufbauen, darauf bin ich stolz.“