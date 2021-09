„Gesunde“ Pleitewelle noch einmal verschoben

Schulden auf Raten

Weil die Steuerstundungen im Juni ausliefen, wurde für Herbst eine Pleitewelle vorausgesagt. „Die kommt aber nicht“, sagt Petra Wögerbauer vom KSV1870. Neuerdings kann die Abgabenschuld innerhalb von 36 Monaten auf Raten zurückgezahlt werden. „Das sehen wir kritisch“, so Wögerbauer. „Unternehmen mit Vorerkrankungen, also jene, die keinen guten betriebswirtschaftlichen Kern haben, werden weiter künstlich am Leben erhalten.“