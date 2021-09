Betrunkene (36) rammt im Rückwärtsgang Polizeiauto

Eine 36-jährige Frau war am Montagnachmittag mit ihrem Mazda auf der Hauptstraße in baden-württembergischen Bodenseegemeinde Immenstadt (D) unterwegs. An einem Kreisverkehr nahm sie einem 34-jährigen VW-Lenker die Vorfahrt und prallte in die Beifahrerseite des Fahrzeugs. Nach der Kollision legte die Mazda-Fahrerin unvermittelt den Rückwärtsgang ein und rammte einen, hinter ihr wartenden, Streifenwagen der deutschen Polizei. Durch den Verkehrsunfall entstanden am Mazda und am VW jeweils mehrere tausend Euro Sachschaden. Am Streifenwagen entstand nach den bisherigen Erkenntnissen lediglich geringer Schaden an der Kennzeichenhalterung. Verletzt wurde niemand. So weit, so gut. Das dicke Ende sollte erst kommen.