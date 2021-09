Neustadt siegt zum Champions-League-Quali-Auftakt

Am Donnerstag geht es gegen Irun Leka Enea (ESP) ebenfalls ins zweite Match der Gruppe D. Erster Gruppen-Leader ist El Nino Prag nach einem 3:1 über Irun. Die Tschechen sind am Freitag (13.00) Gegner der Wr. Neustädter. Ein zweiter Tabellenplatz würde zur Qualifikation für die Hauptrunde der Königsklasse ab 3. November reichen. „Wir sind enorm erleichtert. Wenn wir nun am Donnerstag auch die Spanier biegen, dann sind wir wahrscheinlich weiter“, freute sich Klubchef Franz Gernjak.