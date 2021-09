Iran - Die andere Gruselregierung

Alles redet von Afghanistan, sodass in dem Nachbar-Regime im Iran die Retro-Regierung des neuen Präsidenten Raisi viel zu glimpflich davonkommt. Diese (im Gegensatz zu der früheren) Men-only-Regierung könnte glatt die Aufnahme in das „Guinness Buch der Rekorde“ bekommen. Ihr Interesse an einer Neuauflage des Atomdeals hält sich in Grenzen, und die Bemühungen sind hinhaltend. Kein Wunder.