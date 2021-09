Sölden träumt von einem vollen Haus

Am Dienstag kratzte man zwar in Teilen Österreichs an der 30-Grad-Marke. Aber in Sölden öffnete man schon mal die angelegten Schneedepots. Auch die Schneekanonen werden in Position gebracht - um bei kälteren Nächten sofort losfeuern zu können. Österreichs Herren trainieren aktuell im Pitztal. Die Quali für den Auftakt, in der es um die letzten zwei Plätze gehen wird, soll in der Woche ab 11. Oktober am Sölden-Rennhang steigen.