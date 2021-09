Salzburger „werden jetzt mehr Elferschießen üben“

Karim Adeyemi ging in der ersten Halbzeit wie eine Rakete ab. Binnen 25 Minuten (!) holte der Giftpfeil drei Elfmeter heraus. Von denen Salzburg letztlich aber nur einen machte und damit die Chance liegen ließ, im ersten Gruppenspiel gleich den ersten Sieg, den bisher größten in der Eliteliga einzufahren. „Da habe ich schon gemischte Gefühle. Wir können aber auch zufrieden sein“, hielt der Neo-DFB-Teamstürmer fest. Adeyemi nahm auch dazu Stellung, dass er den ersten Elfer verschossen hatte, danach Teamkollege Luka Sucic ranließ: „Den zweiten wollte ich nicht schießen, da habe ich meinen Mitspielern vertraut!“ Sucic brachte die Bullen dann auch in Front.