Ab 18.45 Uhr LIVE: Sevilla gegen Red Bull Salzburg

Man könne jedenfalls „mit einem breiten Grinsen nach Sevilla fliegen und dann die Bude rocken“, wie Jaissle feststellte. Die „Bude“ ist das rund 40.000 Zuschauer fassenden Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan, in dem Salzburg bereits 2008 gastierte. Damals unterlag man unter Co Adriaanse in der 1. UEFA-Cup-Runde auswärts 0:2, auch zuhause gab es für die „Bullen“ ein 0:2. Für Jaissle steht am Dienstag nicht zuletzt der Lernfaktor im Mittelpunkt: „Aus jeder Situation müssen sie lernen, einzeln wie als Team. Speziell auf diesem Niveau entwickeln sich Jungs weiter.“