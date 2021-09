„Gerade jetzt Zeit für Sanierung mehr als ideal“

„Aktuell – auch durch die Corona-Pandemie stark angetrieben – zeichnet sich ein klarer Trend zu vermehrten Investitionen in bestehendes Eigentum ab“, meint Christian Frisch, Landesdirektor der sBausparkasse in Tirol und Vorarlberg. Schließlich ist Baugrund in Tirol nur begrenzt vorhanden und daher entsprechend teuer – die Preise sind zuletzt enorm gestiegen. „Gleichzeitig ist das Zinsniveau historisch tief. Langfristig günstige Fixzinssätze würden daher Sicherheit und in Kombination mit einer entsprechend langen Laufzeit eine ideale Ausgangslage für jegliche Sanierungsvorhaben bieten“, ist Frisch überzeugt.