Bisher 56 Corona-Fälle bei Tests am 1. Schultag

Vorläufig schaut´s so aus: neun positiv getestete Schülerinnen und Schüler kommen aus Volksschulen, 16 aus Mittelschulen, wo auch eine Lehrkraft positiv getestet wurde. 13 Schülerinnen und Schüler von Berufsbildenden mittleren und höheren Schulen waren positiv, drei an AHS und einer an einer Berufsschule, und nur einen einzigen positiven Fall gab es an einer Allgemeinen Sonderschule.