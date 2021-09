Wiffzack-Akademie: Kindgerecht Wirtschaft lernen!

Wie funktioniert Preisbildung? Was ist das BIP und wie ist es um den Arbeitsmarkt bestellt? Was in der Schule oft zu kurz kommt, will die Wiffzack-Online-Akademie - altersgerecht aufbereitet - Kindern näherbringen. Krone.at-Leser können ihren interessierten Nachwuchs zu Herbstbeginn mit einem Promo-Code vergünstigt zu den digitalen Live-Online Workshops zum Thema „Wirtschaft einfach erklärt“ anmelden. Alle Infos zur Anmeldung finden Sie am Ende des Beitrags.