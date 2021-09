Aus Protest auf Dach von FP-Wahlkampfbus gepinkelt

Bei der Fahndung stellte die Polizei den 19-Jährigen aus dem Bezirk Kirchdorf in der Nähe des Tatortes in einem Lokal. Er zeigte sich zur Sache geständig. Davor hätte es ein Gespräch mit den Wahlhelfern der FPÖ gegeben. Als Motiv gab er an, mit den politischen Ansichten nicht einverstanden zu sein, mit dieser Aktion wollte er seinen Unmut kundtun.