Endgültig fix: Urfahraner Herbstmarkt abgesagt

Die epidemiologische Einschätzung der Behörde: Das Fallgeschehen in Linz bzw. in OÖ hat sich in Bezug auf die Verbreitung von Covid-19 Fällen in den letzten Wochen signifikant intensiviert. Linz steht zur Zeit bei einer 7-Tages-Inzidenz von 250, Oberösterreich bei 195. Die Intensivbettenauslastung in OÖ liegt in den letzten Tagen bei bundesweit überdurchschnittlichen 9 -11 %. Oberösterreich liegt im nationalen Vergleich auch bei der Inzidenz an zweiter Stelle, die Durchimpfungsrate ist hingegen die niedrigste im Bundesvergleich. Auch wenn die Stadt Linz bei der Impfrate (mit 57 %) über dem Landesdurchschnitt (55 %) liegt, ist die Gesamtsituation - u.a. auch aufgrund des Schulanfangs - unsicher.