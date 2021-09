Stadt Krems ist jetzt bundesweiter Corona-Hotspot

Vorerst 32 Infizierte nach Tanzveranstaltung in Scheibbs

Zum Vergleich: Die zweithöchste Inzidenz wurde im oberösterreichischen Bezirk Braunau am Inn gemessen - dort liegt der Wert bei 299,6. Auch an Platz drei rangiert mit der Region Scheibbs ein blau-gelber Bezirk (279,1). Nach einer Tanzveranstaltung gelten 32 Menschen als infiziert. „Weitere Folgefälle werden zudem nicht ausgeschlossen“, heißt es dazu aus dem Sanitätsstab.