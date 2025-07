„Wo kommt denn das ganze Öl im Bach her?“

Lkw hatte Diesel verloren

Zeitgleich suchten die Einsatzkräfte nach der Ursache der Umweltverschmutzung und wurden auch fündig. Diese wurde in einem Unfall vom vergangenen Freitag entdeckt, damals war auf der Innkreisautobahn ein Lkw-Sattelzug umgestürzt und Diesel ausgeflossen war. Allerdings offenbar in Schächte gesickert und nicht bemerkt worden. Dieser wurde nun durch einen heftigen Regenguss an die Oberfläche geschwemmt und war so in den Bach geraten.