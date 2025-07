Eltern mussten Kinder vor Mopedraser retten

Schock für Eltern beim Ennser Freibad: Am Abend flüchtete ein 16-jähriger Mopedlenker über den dortigen Gehweg vor der Polizei. Diese wollte ihn anhalten, weil kein Taferl am Mofa montiert war. Doch der Bursch gab sofort Gas, als er das entgegenkommende Blaulicht sah, drängte Autofahrer ab, beziehungsweise mussten sie seinetwegen Notbremsungen einleiten. Am Gehweg beim Freibad rissen Eltern ihre Kinder zur Seite, um Zusammenstöße zu verhindern.