„Mein Gefühl sagt, der Urfix fällt heuer aus“

Eine gemeinsame Sitzung mit dem Krisenstab brachte (vorerst) keine endgültige Absage des Jahrmarktes. Auch der Stadtsenat segnete den Urfix ab – zumindest formal. Luger: „Rein juristisch können wir den Jahrmarkt auf Basis unseres Präventionskonzeptes abhalten, sofern die Betreiber das wollen.“ Was nicht automatisch heiße, dass der Urfix tatsächlich stattfindet, denn: „Wir warten auf die Verordnung der Bundesregierung am 15. September. Momentan sind noch viele Fragen offen.“ Etwa, wie man mit jungen, ungeimpften Besuchern umgeht, sofern die 2-G-Regel zur Anwendung kommt. Diese tritt in Kraft, sollte die 15%-Grenze bei Intensivbetten erreicht sein. Luger: „Wir stehen derzeit bei 13% Auslastung. Prognosen sagen, dass wir am 17. September auf dem 15%-Level sein werden.“