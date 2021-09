94 Infizierte besuchten Wachauer Volksfest

Bereits am Sonntag berichtete die „Krone“ darüber, dass viele Experten das Wachauer Volksfest als Mitgrund für die steigenden Fallzahlen in der Donaumetropole sehen. Bis dato war - wie mehrfach berichtet - lediglich bekannt, dass sich zwei Schwestern direkt am Fest angesteckt und einige wenige weitere infizierte Personen am Fest aufgehalten haben. Am Montag wurden jetzt neue Zahlen veröffentlicht.