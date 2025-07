Aus zwei Firmen mussten Mitarbeiter flüchten

Gleich zwei Firmen mussten am Montag wegen Bränden evakuiert werden. In Pinsdorf am frühen Nachmittag und in Sattledt am Abend – hier dürfte sich der Einsatz auch bis weit in die Nacht hinziehen. Es gab einen großen Schreckmoment, bei dem ein Arbeiter um seine Gesundheit fürchtete.