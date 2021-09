So teuer wie 172 Goldbarren

Olympia-Sieger Diego Carlos und Frankreichs A-Team-Spieler gelten zudem als flink. Es wird für Salzburgs Sprintraketen also alles andere als einfach, Sevillas Defensive zu überwinden. Sicher kein Nachteil ist, das bei Salzburg gleich drei Stürmer auf der Erfolgswelle surfen: Benjamin Sesko absolvierte seine ersten drei Punktspiele für Slowenien, stand in der WM-Quali gegen Slowakei, Malta, Kroatien jeweils in der Startelf und war als Joker gegen Wattens schwungvoll, traf einmal! Karim Adeyemi indes hatte bei seinem Debüt im A-Team Deutschlands gegen Armenien nur 18 Minuten für sein erstes Tor benötigt. Und Junior Adamu steigt mit drei Treffern aus zwei U21-Spielen für Österreich sowie dem genialen 1:0 gegen Wattens leichtfüßig in den Flieger.