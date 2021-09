Biker ohne Helm rast gegen geparktes Auto - tot

Zu einem schrecklichen Unfalldrama kam es in der vergangenen Nacht im benachbarten Allgäu (D). Zwei Männer waren in Maierhöfen auf einer Motocross-Maschine unterwegs, als sie gegen einen geparkten Pkw rasten. Der Fahrer wurde bei dem Crash schwerst verletzt und starb kurz danach in einer Klinik.