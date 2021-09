Zu Schulbeginn bleiben einige Wünsche offen

Drei Mal pro Woche müssen die Schüler zur Kontrolle antreten - zweimal zum Antigen-, einmal zum PCR-Test. Ist das Ergebnis positiv, muss das Kind 14 Tage lang in Quarantäne. Weitere Schüler werden nur abgesondert, wenn sie Kontaktperson 1 sind. Die Tests für die Mädchen und Buben sind an den Schulen. Lehrer müssen das extern erledigen - und das hat schon dazu geführt, dass der eine oder andre etwas verschnupft reagiert hat. Die Meinungen über Teststrategie & Co. gehen - wie fast immer - auseinander.