Trotz Gold-Triple war Chiara nicht ganz glücklich

Am Samstag fand der dritte - und letzte Teil - der Vorarlberger Leichtathletik-Landesmeisterschaften in Hörbranz statt. Während in den Nachwuchsklassen doch einige Athletinnen und Athleten um die Titel ritterten, sah die Situation in der allgemeinen Klasse ganz anders aus. Ein Umstand, der Goldhamsterin Chiara Schuler nicht sonderlich gut gefiel - daran konnte auch ihr Titel-Triple nicht wirklich etwas ändern.