Vizestaatsmeisterin will beim Heimspiel abheben

Aller guten Dinge sind drei! Das dachte man sich wohl auch, als es um die Ausrichtung der Vorarlberger Leichtathletik Landesmeisterschaften ging. Nachdem es am 1. Mai in Götzis die ersten Entscheidungen gab und am 24. Mai auf der Birkenwiese in Dornbirn weitere Medaille vergeben wurden, folgt heute (ab 8.30) in Hörbranz das Finale der LM-Trilogie.