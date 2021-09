Impf-Skeptiker: „Es war mein größter Fehler“

Es kann jeden treffen! So hieß es am Anfang der Pandemie. Doch diese Drohung hat sich geändert. Die Corona-Schutzimpfung sorgt nicht nur für einen milderen Verlauf, sondern erspart in den meisten Fällen einen Aufenthalt auf der Intensivstation – inklusive Beatmungsschlauch im Hals. Das bestätigt auch Georg-Christian Funk, Leiter der Lungenabteilung der Klinik Ottakring. „Im Gegensatz zum Herbst 2020 sind unsere Patienten heuer deutlich jünger“, zeigt sich der Mediziner besorgt.